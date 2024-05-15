قادمة من العراق.. قافلة لـ”التحالف الدولي” تدخل مناطق شمال شرق سورية لتعزيز القواعد في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” قافلة تضم معدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق.

وتتألف القافلة من 27 شاحنة، محملة بأسلحة وذخائر، سلكت طريق المالكية -القامشلي، اتجهت إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة.

وأشار المرصد السوري في 9 أيار الجاري إلى وصول قافلة مكونة من 30 شاحنة وعربة تابعة لـ”التحالف الدولي” إلى ريف الحسكة، قادمة من معبر الوليد الحدودي مع العراق. وتحمل الشاحنات معدات لوجستية وكتل أسمنتية، وأسلحة مضادة للطيران وصناديق مغلقة لا يعلم ما بداخلها، واتجهت القافلة نحو القواعد العسكرية في ريف الحسكة.