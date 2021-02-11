قادمة من القامشلي.. القوات الروسية تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو قاعدتها في تل تمر شمالي الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، تعزيزات روسية مؤلفة من 10 عربات قادمة من القامشلي، وصلت إلى قاعدتها في منطقة المباقر ببلدة تل تمر شمالي الحسكة.

وكان المرصد السوري قد رصد خلال اليوم دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 5 مدرعات روسي و4 تركية من قرية شيريك غربي الدرباسية، وجابت قرى وبلدات دليل وقنيطرة وشيخ منصور شرقي الدرباسية وتل كديش وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية ومن ثم اتجهت إلى قُرى وبلدات تل طيري وجديدة وبابا محمود وتل كرمة وأبو وجرادي وخاسك ومدورة وخانكي في ريف عامودا، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المناطق التي مرت بها الدورية المشترك.