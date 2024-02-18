قادمة من سوريا.. قوات حرس الحدود الأردنية تحبط عملية تهريب مخدرات وتقتل وتصيب 9 مهربين على حدودها

قتل 5 مهربين وأصيب 4 آخرون بجراح، على يد قوات حرس الحدود الأردنية، في عملية إحباط تهريب مخدرات، قادمة من داخل الأراضي السورية عبر مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني”، وذلك أثناء محاولتهم تهريب مواد مخدرة باتجاه الحدود الأردنية، حيث تبادل الطرفين إطلاق النار.

وتواصل السلطات الأردنية عملياتها لملاحقة تجار المخدرات ومكافحة عمليات تهريبها من داخل الأراضي السورية باتجاه أراضيه عبر طرق التهريب من خلال مهربين مرتبطين بحزب الله اللبناني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 7 شباط الجاري، إحباط قوات حرس الحدود الأردنية، عملية تهريب مخدرات، قادمة من داخل الأراضي السورية، عبر مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني”، وذلك في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود السورية في ريف السويداء، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل 3 مهربين وإصابة عنصر من قوات حرس الحدود الأردنية بجراح متفاوتة.