قادمة من مطار القامشلي.. عشرات الآليات الروسية تصل قرية “ديرنا آغي” بريف القحطانية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتل ضخم للقوات الروسية، مؤلف من عشرات الآليات والمدرعات توجه صباح اليوم الثلاثاء، إلى قرية “ديرنا آغي” في ريف بلدة قحطانية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الرتل انطلق من مطار القامشلي، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن الأسباب.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن القوات الروسية تسيير الدوريات الاعتيادية ضمن مناطق تواجدها بريفي الحسكة والرقة في إطار ترسيخ نفوذها هناك، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تسيير دورية منفردة للقوات الروسية في محيط منطقة شركاك شمالي الرقة.