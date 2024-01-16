قادمة من مناطق قسد.. المخابرات العسكرية التابعة للنظام تعتقل سيدة في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: أقدم عناصر حاجز المخابرات العسكرية في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، على اعتقال سيدة قادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بعد توقيفها على الحاجز وتفتيش هويتها، حيث جرى اقتيادها إلى فرع المخابرات العسكرية، دون معرفة مصيرها حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 6 كانون الثاني الجاري، مداهمة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام منزلاً في حي الكورنيش القديم بمدينة اللاذقية، وسط انتشار كثيف لعناصر الأمن العسكري، وقطع الطرقات، واعتقلت على أثرها محامي، بسبب انتقاده لزوجة رأس النظام على مواقع التواصل الاجتماعي.