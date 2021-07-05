قاعدة عسكرية تركية تقصف 3 قرى ومحيط قاعدة روسية ومخيم للنازحين في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية المتمركزة في القاعدة العسكرية على أطراف مدينة مارع ضمن مناطق “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي، محيط مخيم برخدام الذي يقطنه نازحين ومهجرين من عفرين، ما تسبب بحالة من الذعر بين سكان المخيم.

كما سقطت عدة قذائف مدفعية بالقرب من القاعدة العسكرية الروسية في قرية الوحشية، وقرية الوحشية وأم الحوش وحساجك ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، قصفًا من طائرة استطلاع تركية على مطار منغ العسكري وقرية عين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

كما دمرت الفصائل الموالية لتركيا، في 1 تموز/يوليو، قاعدة صواريخ “مضادة للدروع” تابعة لقوات النظام على محور قرية شيخ عيسى بريف حلب الشمالي.