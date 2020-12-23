قافلة عسكرية جديدة لـ”التحالف الدولي” تدخل الأراضي السورية.. وارتفاع عدد القوافل إلى 5 منذ مطلع كانون الأول

قافلة عسكرية جديدة لـ”التحالف الدولي” تدخل الأراضي السورية.. وارتفاع عدد القوافل إلى 5 منذ مطلع كانون الأول

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” تضم مواد عسكرية ولوجستية، من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتتألف القافلة من 20 شاحنة وعدة صهاريج لنقل الوقود، إضافة إلى شاحنات محملة بعربات عسكرية وأخرى مغلقة، وعبرت القافلة مدينة القامشلي باتجاه الطريق الدولي.

ومع دخول القافلة الخامسة من الشاحنات والآليات التابعة لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية، إلى القواعد العسكرية في شمال شرقي سورية، منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، يرتفع بذلك عدد الآليات والشاحنات إلى نحو 170 آلية، تقلت مواد عسكرية ولوجستية إضافة إلى صهاريج وقود.

ورصد المرصد السوري في 19 ديسمبر دخول نحو 52 آلية وشاحنة وتوجهت نحو قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.