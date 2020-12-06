قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” تدخل الأراضي السورية وتتجه إلى القواعد العسكرية في ريفي الحسكة ودير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، دخول قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” دعماً لقوات سوريا الديمقراطية من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وتتألف القافلة من 30 شاحنة تحمل مواداً عسكرية ولوجستية من ضمنها صهاريج لنقل الوقود، وسلكت القافلة الطريق الدولي وصولاً إلى القواعد العسكرية في الحسكة ودير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 3 ديسمبر/كانون الأول، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية.

وتتألف القافلة من 40 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية لـ”التحالف الدولي” في ريف الحسكة.