قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” تدخل الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة عسكرية لقوات “التحالف الدولي”، مساء اليوم، إلى الأراض السورية قادمةً من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وتتألف القافلة من 35 شاحنة تحمل مواد لوجستية وعسكرية، توجهت نحو القواعد العسكرية في ريف الحسكة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، دخول قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” إلى شمال شرق سورية قادمة من إقليم كردستان العراق.

وتتألف القافلة مما يزيد عن 50 آلية وشاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية، حيث اتجهت إلى قواعدها العسكرية في محافظة الحسكة.