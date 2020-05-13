المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


قافلة مساعدات عسكرية ولوجستية لـ”التحالف الدولي” تدخل إلى مناطق نفوذ “قسد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، يتالف من نحو 50 شاحنة، تحمل مواد لوجستية وعسكرية، حيث اتجه نحو قواعدها في الحسكة ودير الزور ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أيار/مايو، دخول ‏رتل أمريكي من معبر الوليد الحدودي مع العراق، يحمل معدات عسكرية ولوجستية، اتجه إلى قاعدة “قصرك” في منطقة تل “بيدر” في محافظة الحسكة.

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