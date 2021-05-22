قبرص تعلن حالة الطوارئ بسبب مهاجرين سوريين

شاركنا برأيك.. في الآونة بدأت ظاهرة تعنيف الأطفال من قِبل بعض الأهالي تُنشر في وسائل الإعلام.. هل تعتبر هذه الظاهرة من تبعات الحرب السورية أم كانت موجودة سابقًا ومغيبة إعلاميًا؟؟