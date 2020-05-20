قبل أيام من عيد الفطر.. “حكومة الإنقاذ” تصدر عفوا عاما عن المحكومين في الجرائم “الجزائية والجنائية”

قبل أيام من عيد الفطر.. “حكومة الإنقاذ” تصدر عفوا عاما عن المحكومين في الجرائم “الجزائية والجنائية”

صادق مجلس الشورى العام في إدلب، أمس، على مشروع مرسوم عفو عام عن السجناء المحكومين في الجرائم “الجزائية والجنائية”، قبيل “عيد الفطر”

وصدر مرسوم العفو عن رئاسة مجلس الوزراء في “حكومة الإنقاذ”.

ويشمل العفو عن المساجين ممن عليهم عقوبات مالية أقل من 500 دولار، ودفع نصف العقوبة المالية في حال زادت عن ذلك، بينما لا يشمل العفو المتهمين بالقتل والسرقة وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم الشائنة.

وتنتشر في مناطق سيطرة تحرير الشام 4 سجون رسمية في كل من إدلب المركزي وحارم وسلقين وباب الهوى، ويبلغ عدد السجناء نحو 1500سجين، إضافة إلى وجود نحو 20 معتقل غير رسمي في مناطق مختلفة من محافظات حلب وإدلب واللاذقية، وأهم هذه السجون غير الرسمية المعروف بالعقاب الذي كان مركزه بالقرب من كنصفرة قبل أن تنقل تحرير الشام مساجينه إلى مكان مجهول.

كما يوجد عدة معتقلات في ريف حلب الغربي وأرياف أريحا وحارم ودركوش بالقرب من الحدود، ومدينة جسر الشغور ومنطقة كفريدين بالقرب من الغسانية.