قبيل شهر رمضان.. تضرر الكثير من أصحاب الدخل المحدود نتيجة قرار إزالة البسطات في أسواق مدينة الرقة

تشهد أسواق مدينة الرقة لليوم الرابع على التوالي حملة مكثفة من قبل ضابطة بلدية الشعب بالرقة استهدفت المواطنين من أصحاب البسطات وعربات الجر البسيطة.

وأفاد نشطاء المرصد السوري، أن الحملة استهدفت أسواق دوار الساعة وشارع القوتلي والمتحف وسيف الدولة وشارع 23 شباط، في ظل أوضاع معيشية صعبة وانتشار للبطالة وانعدام فرص العمل.

وقال (ع.ح) 45 عام، ويعمل كبائع خضار على عربة جر قرب دوار الساعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان: الحملة قد أضرتني وأضرت العديد من أصحاب الدخل الضعيف الذين لايمتلكون القدرة على استئجار محلات وماسواه من المحلات، فالعمل والبيع على الرصيف أو العربة هو دخل لمئات العوائل الفقيرة والنازحين الذين لايمتلكون قوت يومهم و أسرهم.

فيما تؤكد السيدة (ح.ع) 55 عاماً، أن عملها في بيع الحشائش والبقليات في شارع القوتلي يعود بمردود جيد من ناحية مصروف عائلتها وأبناءها وأحفادها، وعديد من النساء يعملن على بيعها في الأسواق كونها موسمية،

وتتابع، عناصر الضابطة التابعة للبلدية قامت بمصادرة بسطات وبضائع وخضار وميازين للفقراء والعمال، وهو أمر كارثي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.