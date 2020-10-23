قبيل مرور سيارة عسكرية لقسد.. انفجار عبوة ناسفة في بلدة الشحيل شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قناة الري في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، وذلك قبل مرور سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية من المنطقة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، هاجموا مساء أمس الخميس بالأسلحة الرشاشة، حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الأول، وفاة أحد وجهاء عشيرة “الركيوات” متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم أمس، بعد قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه على أطراف قرية التوامية قرب مدينة البصيرة شرقي دير الزور، حيث جرى نقله إلى مشفى مدينة الحسكة.