قبيل نهاية عام 2020.. استشهاد طفلين في انفجار من مخلفات الحرب السورية بريف الرقة الغربي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلين اثنين وإصابة آخرين بجراح، جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب السورية، بالقرب من دوار العدهان شرق مدينة الطبقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 404 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 123 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.