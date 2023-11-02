قتلى وجرحى باستهداف مجلس تل تمر العسكري محيط نقطة تركية في “نبع السلام”.. والقوات التركية تقصف قرى شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: استهدف عناصر مجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة قسد، نقطة لفصيل الحمزات قرب القاعدة التركية في باب الفرج بريف أبو راسين ضمن منطقة “نبع السلام” شمال غربي الحسكة، مما أدى لمقتل وجرح 7 عناصر من فصيل الحمزات.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية من مخافرها الحدودية داخل الأراضي التركية بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية كركي شامو وقرية تل جهان بريف القحطانية شمالي الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري في 20 تشرين الأول الفائت إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، نفذتا قصفاً برياً فجر اليوم، استهدف قرى وبلدات ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، حيث تركز القصف على مركز بلدة زركان ومحيطها، وقرى خضراوي ومشيرفة وربيعات وأسدية ومزرعة بوبي، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما قصفت قوات مجلس تل تمر العسكري، في 19 تشرين الأول الفائت بالصواريخ الحرارية وراجمات الصواريخ، قاعدة للقوات التركية، في قرية الداودية شرق رأس العين شمال الحسكة.

وقصفت القوات التركية من قواعدها ضمن منطقة “نبع السلام”، بثلاث قذائف مدفعية بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة، اقتصرت الأضرار على المادية فقط.