قتيلان من “قسد” في هجوم لخلايا “التنظيم” على أحد المحلات التجارية في ريف دير الزور الشرقي

قتيلان من “قسد” في هجوم لخلايا “التنظيم” على أحد المحلات التجارية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية، يتبعون لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث استهدفوا بالرصاص المباشر عنصرين لـ “قسد” أثناء تواجدهما في محل تجاري في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، وجرى أخذ أسلحتهم قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأحصى المرصد السوري 20 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 11 قتلى، هم: 7 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و1 مدني

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 15 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين و1 مدني.

* عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* عمليتان في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.