قتيل وجرحى باشتباكات قرب الحدود السورية – التركية شمالي حلب

محافظة حلب: قتل شاب برصاصة طائشة، كما أصيب آخرون بجروح، مساء اليوم السبت، جراء اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة والمتوسطة، بين مسلحين من مهجري محافظة حلب من جهة، وآخرين من قرية ماير بريف حلب من جهة أخرى، بالقرب من معبر باب السلامة القديم على الحدود السورية- التركية، ضمن منطقة “درع الفرات”.

يأتي ذلك ضمن حالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وأشار المرصد السوري، منذ قليل، إلى إصابة شاب بجروح، جراء اندلاع اشتباكات متقطعة بين عائلتين في قرية أخترين بريف مدينة إعزاز شمالي حلب ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني”، حيث تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.