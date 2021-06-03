قتلى وجرحى باستهداف القوات الكردية لمواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب

محافظة حلب: استهدف عناصر من القوات الكردية، تجمعًا للقوات التركية والفصائل الموالية لها، على محور برج حيدر بريف حلب الشمالي، كما تم استهداف سيارة عسكرية على المحور ذاته، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى وسط معلومات عن مقتل عنصرين من القوات التركية.

وكان نشطاء المرصد السوري قد أفادوا، اليوم، بأن القوات الكردية استهدفت سيارة عسكرية تابعة لفصائل “الجيش الوطني” بصاروخ موجه في قرية قرية باسلة /باصلحايا التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية، عقب ذلك، اندلعت اشتباكات بين “القوات الكردية” من جهة وفصائل “الجيش الوطني” من جهة أُخرى على محور قرية صوغانكه بناحية شيراوا في ريف عفرين، بالتزامن استهدف القوات التركية قرية عقيبة المدفعية الثقيلة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية في منازل المدنيين، وشهدت قرية مرعناز اشتباكات متقطعة وقصف متبادل بالمدفعية الثقيلة بين القوات الكردية و”الجيش الوطني” شمالي حلب.