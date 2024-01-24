قتلى وجرحى باشتباك دورية لفرع أمن الدولة مع تجار مخدرات في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة من تجار ومروجي المخدرات من جهة، وعناصر دورية تابعة لفرع أمن الدولة من جهة أخرى، بمنطقة القوس دخلة النوافير في مدينة جرمانا بريف دمشق، ونتيجة محاصرتهم فتح أحدهم قنبلة يدوية على الدورية مما أدى لمقتل مساعد من فرع أمن الدولة وإصابة 2 آخرين، بالإضافة لمقتل تاجر كبير من تجار ومروجي المخدرات.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.