قتلى وجرحى بحالات خطرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا في انفجار داخل مقر عسكري بريف عفرين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوت انفجارات عنيفة في ريف عفرين، نتيجة ذخائر وقنابل انفجرت إثر حريق في مقر عسكري لحركة أحرار الشام في قرية جولقان بالقرب من ناحية جنديرس، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر وإصابة آخرين بعضهم بحالة خطرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية، في ناحية معبطلي بريف مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، ما أدى إلى إصابة عنصر في الجبهة الشامية مع مرافقه.

وكان المرصد السوري قد وثّق، أمس، مقتل شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الاشتباكات التي جرت، في 12 ديسمبر/كانون الأول، في ناحية جنديرس غربي عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.