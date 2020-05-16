قتلى وجرحى بينهم مدنيين جراء تجدد  الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين فصيل الجبهة الشامية من جهة، وفرقة الحمزات من جهة أخرى، على أطراف مدينة الباب وقرية قباسين والسكرية شرق حلب.

في سياق ذلك، استقدمت تلك الفصائل تعزيزات إلى مناطقها من الفصائل الموالية لتركيا الأخرى، ليرتفع عدد الفصائل المتقاتلة 4 وهي: “الجبهة الشامية وأحرار الشرقية وفرقة الحمزات والشرطة العسكرية”، حيث قتل عنصرين على الأقل وجرح آخرين من تلك الفصائل نتيجة استمرار الاشتباكات، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.

كما استشهدت امرأة جراء استهداف سيارة مدنية كانت تقلها لحظة الاشتباكات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مقاتلين ينحدرون من مدينة تل رفعت، وبين المكتب الأمني في معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا في مدينة اعزاز شمال حلب، دون معرفة أسباب الاقتتال، حيث يشهد المعبر لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين الفصائل الموالية لتركيا قرب معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، حيث دارت الاشتباكات بين لواء الفتح من جهة، وقوات الطوارئ التابعة للجبهة الشامية من جهة أخرى، تزامنا مع استنفار للفصائل هناك.