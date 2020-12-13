قتلى وجرحى في اشتباكات جديدة بين قوات النظام والفصائل والجهاديين شرقي مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، اشتباكات عنيفة على محور النيرب بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة أخرى، في هجوم للأخير على مواقع الأول، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، الأمر الذي أدى إلى قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، على صعيد متصل قصفت قوات النظام فجر اليوم، أماكن في سلور وقرة عمر وشمير تحتاني بريف اللاذقية الشمالي، ومحيط البارة وكنصرة وبينين بريف إدلب الجنوبي، ولا أنباء عن إصابات.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخرين، جراء انفجار لغم متقدم زرعه عناصر الفصائل على محور قرية ميزناز بريف حلب الغربي، كما شنت طائرات حربية روسية غارتين جويتين على محاور كبانة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.