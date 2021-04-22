قتلى وجرحى في اقتتال عائلي مسلح جنوبي مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم الخميس، اشتباكات بالأسلحة الفردية، بين مسلحين من عائلتين اثنتين في قرية بسامس بريف إدلب الجنوبي، وبدأ الأمر بخلاف عائلي ليتطور إلى قتال شوارع، قتل فيه حتى اللحظة اثنين وأصيب آخرين بجراح متفاوتة، وسط محاولات للتهدئة.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، تبادل إطلاق نار شهدته مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل والجهاديين، بين “جهادي أوزبكي” وشخص آخر وذلك في حي الضبيط تحديداً، حيث حاول الأخير اغتيال الأوزبكي وفقاً للمصادر إلا أن الجهادي تمكن من قتله، وقالت مصادر أن القتيل كان يرتدي حزاماً ناسفاً.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، دوي انفجار ضمن مناطق نفوذ الفصائل وهيئة تحرير الشام في إدلب، وتحديداً على طريق إدلب-كفريا بالقرب من حاجز الرام العسكري، ويرجح أن الانفجار ناجم عن لغم انفجر بالمنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما قالت مصادر أخرى أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة. وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، انفجار ضمن مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عند الكورنيش الشرقي للمدينة، ولا معلومات عن خسائر، يأتي ذلك في ظل استمرار مسلسل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة “تحرير الشام” والفصائل.