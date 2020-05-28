قتلى وجرحى في اقتتال عنيف بين “فرقة الحمزة” ومسلحين من مهجري الغوطة الشرقية إلى عفرين

قتلى وجرحى في اقتتال عنيف بين “فرقة الحمزة” ومسلحين من مهجري الغوطة الشرقية إلى عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اقتتال مسلح عنيف تشهده مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بين مسلحين من “فرقة الحمزات” من جهة، ومسلحين مهجرين من الغوطة الشرقية من جهة أخرى.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاقتتال جاء عقب محاولة مجموعة عسكرية تابعة لـ “فرقة الحمزات” السطو على محل تجاري، ينحدر صاحبه من منطقة عربين في الغوطة الشرقية ومحاولتهم أخذ بعض المواد الغذائية دون دفع ثمنها، وبعد رفض البائع قاموا باستهداف محله بقنبلة، ليتطور الأمر ويتحول إلى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين أبناء الغوطة الشرقية وبمؤازرة بعض عناصر حركة أحرار الشام الإسلامية، ضد عناصر فرقة الحمزات وذلك قرب شارع راجو بمدينة عفرين

وأسفر الاقتتال حتى اللحظة عن وقوع 8 جرحى على الأقل، بالإضافة لمقتل مسلح من الغوطة الشرقية، وطفل توفي بعد تعرضه لطلق نار عشوائي جراء الاشتباكات، فيما تشهد مدينة عفرين حالياً استنفار وتحشد من قبل الطرفين، وسط استياء شعبي كبير.