قتلى وجرحى في اقتتال مسلح بين عناصر من “الفرقة الرابعة” و”الأجهزة الأمنية” في درعا المحطة

محافظة درعا: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشاجرة بين عناصر تابعين للفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام من جانب، وعناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من جانب آخر، وذلك بالقرب من محطة وقود بدرعا المحطة في مدينة درعا، حيث تطورت المشاجرة إلى إطلاق نار متبادل بين الطرفين، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من الفرقة الرابعة أحدهما دون سن الـ 18، وسط سقوط جرحى آخرين ولايزال التوتر قائم حتى اللحظة في المنطقة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1157 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 802، وهم: 234 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 365 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 142 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.