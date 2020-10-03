قتلى وجرحى في انفجار آلية مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، شرق محافظة حلب، نتيجة آلية مفخخة انفجرت قرب حاجز للشرطة المدنية عند دوار سوق الهال في مدينة الباب، ما أدى إلى وقوع قتيل وعدة جرحى كحصيلة أولية.

ورصد المرصد السوري، قبل قليل، انفجاراً في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف حلب الشمالي، نتيجة قنبلة انفجرت في حاوية قمامة على طريق عفرين-إعزاز، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار في شهر أيلول الفائت، إلى استشهاد ومقتل 10 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين، من بين الذين استشهدوا طفل وطبيب.