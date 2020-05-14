قتلى وجرحى في انفجار مفخخة جنوب مدينة رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ظهر اليوم الخميس، انفجاراً هز قرية شلاح الواقعة جنوب رأس العين (سري كانييه)، والتي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرية، ما أدى لمقتل اثنين بالإضافة لسقوط عدد من الجرحى.

وكان المرصد السوري رصد في العاشر من الشهر الجاري، انفجاراً ضرب بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف رأس العين (ٍسري كانييه) الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

كما كان المرصد السوري رصد قبل أيام، العثور على جثة في المنطقة الواصلة إلى مدينة الحسكة، وتعود الجثة لرجل كان يعمل ضمن فرع “أمن الدولة” التابع للنظام السوري ولديه ابن في صفوف قوى الأمن الداخلي.

واتهمت مصادر فرقة “السلطان مراد” الموالية لتركيا بقتله رمياً بالرصاص، والاستيلاء على ممتلكاته في القسم الجنوبي من مدينة رأس العين (سري كانييه).