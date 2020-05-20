قتلى وجرحى في انفجار واشتباكات داخل بلدة عين عيسى عقب تسلل مجموعة من الفصائل الموالية لأنقرة

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة تابعة للفصائل الموالية لتركيا، تمكنت من التسلل خلال الساعات الفائتة إلى داخل بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ترافقت مع دوي انفجار عنيف ضرب المنطقة، لم تعرف طبيعته حتى اللحظة، فيما تسببت الاشتباكات بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

وكان المرصد السوري نشر قبل 3 أيام، أن مجموعة تابعة لفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، حاولت مساء أمس السبت التسلل إلى قرية كوبرلك الواقعة بريف مدينة تل أبيض الغربي شمال الرقة، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك عبر أنفاق تم حفرها بالمنطقة، ليتم إحباط محاولتهم من قبل قسد عقب اكشتاف أمرهم، وجرى قتل جميع العناصر التي حاولت التسلل والذين يبلغ عددهم 14 مقاتل على الأقل، لاتزال جثثهم بالمنطقة هناك.