قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية جنوبي سورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجارات في كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، التي يتواجد بها ميليشيات إيرانية و”حزب الله” اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

كما استهدف الضربات الإسرائيلية، تجمعات عسكرية في محيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية، حيث تنتشر مواقع عسكرية تابع للميليشيات الإيرانية والموالية لها، تزامناً انفجارات قوية ناجمة عن استهداف المضادات الأرضية التابعة للنظام المتمركزة في جبل المانع واللواء91 ، إضافة إلى انفجارات مماثلة في ريف السويداء الغربي، نتيجة التصدي لبعض الصواريخ الإسرائيلية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من زيارة قادة من الحرس الثوري الإيراني إلى المنطقة، حيث كانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان في غوطة دمشق الشرقية قد أفادت، أمس، بأن ضباط من “الحرس الثوري” الإيراني أجروا في أوائل العام الجديد، جولات استطلاعية على مدار ثلاثة أيام لمطار “مرج السلطان” للحوامات، وكتيبة “الدفاع الجوي” بمنطقة الافتريس، وكتيبة إنشاءات المطار العسكرية في منطقة بيت نايم في الغوطة الشرقية.

كما زاروا مقرات ومراكز عسكرية في الكسوة ومحيطها وجبل المانع، وذلك لأسباب غير معروفة