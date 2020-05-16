قتلى وجرحى في قصف للجيش التركي والفصائل الموالية له على سيارة مدنية غرب رأس العين 

استهدفت الفصائل الموالية لتركيا والجيش التركي، اليوم، سيارة تقل مدنيين بالقرب من قرية المكرن غرب رأس العين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 أيار/مايو، أن فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، اعتقلت عدة شبان من المكون العربي في قرية تل حضارة بريف مدينة رأس العين “سري كانييه” شمال الحسكة، بتهمة “التخابر مع قوات سوريا الديمقراطية وتسهيل دخول آليات مفخخة إلى المنطقة”، يأتي ذلك بعد العثور على سيارة مفخخة بريف رأس العين الغربي.