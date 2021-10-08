قتلى وجرحى في مطار التيفور.. واستهداف جوي جديد في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية

دوت انفجارات في مواقع للميليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، وفي وبادية الهري في ريف البوكمال، تزامنًا مع تنفيذ عدة ضربات جوية إسرائيلية على مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.

على صعيد متصل، حصل المرصد السوري على معلومات مؤكدة تفيد بمقتل وإصابة عناصر ميليشيات موالية لإيران في مطار التيفور، حيث أشار المرصد السوري قبل قليل، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي، الذي تتواجد فيه مستودعات وقاعدة طائرات مسيرة للميليشيات الإيرانية، حيث سمع دوي الانفجارات إلى أماكن بعيدة، والجدير بالذكر أن ميليشيا فاطميون تنتشر في محيط مطار التيفور العسكري ومنطقة حقول الفوسفات في ريف حمص الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.

كما أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، أن حرائق اندلعت في بعض المقرات العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مشفى عائشة بمدينة البوكمال بريف دير الزور، ناجمة عن قيام طائرة مسيّرة مجهولة الهوية حتى الآن باستهداف المقرات العسكرية، تزامنًا مع سماع أصوات إطلاق رصاص بشكل مكثف في مدينة البوكمال في محاولة من قِبل الميليشيات الإيرانية استهداف المسيّرات عبر المضادات الأرضية، وسط حالة من الاستنفار تشهدها مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بريف دير الزور.

وفي 3 أيلول الفائت، استهدفت ضربات إسرائيلية مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها مليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة في كل من البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف العاصمة دمشق، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة.