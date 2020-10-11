قتلى وجرحى في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام في ريف حماة الشرقي 

محافظة حماة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: سمع أصوات انفجارات وإطلاق نار في محيط بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي، نتيجة هجوم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام في منطقة مستريحة طهماز بمحيط بلدة عقيربات.

وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عناصر من قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية”، بالإضافة إلى تدمير آليات وأسلحة للطرفين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، هجوماً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين له، في منطقة الفاسدة وجبال التناهج وتوتيان في ريف حماة الشرقي، تزامناً مع تنفيذ ضربات جوية روسية.