قتلى وجرحى في هجوم لقوات النظام على مواقع الفصائل بسهل الغاب شمال غرب حماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات عنيفة على محور العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بين الفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجوم للأخير على مواقع الأول، وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى بصفوف الطرفين.

في حين وثق المرصد السوري استشهاد طفل متأثراً بجراح أصيب بها، جراء إطلاق النار عليه من قبل قناصات قوات النظام في قرية الأبزمو بريف حلب الغربي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً، نفذته قوات النظام على كل من الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية، ولا أنباء عن إصابات.