قتلى وجرحى من “الفتح المبين” في قصف بري استهدف محيط بلدة كنصفرة بجبل الزاوية.. وأكثر من 350 قذيفة تستهدف ريف إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين من غرفة عمليات “الفتح المبين” خلال القصف على محاور قرية كنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

وتواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها قصف مناطق في ريف إدلب، حيث استهدفت كل من البارة وسفوهن وكنصفرة ودير سنبل بعشرات القذائف.

وبذلك، يرتفع عدد القذائف التي استهدفت ريف إدلب إلى أكثر من 350 قذيفة وصاروخ منذ صباح اليوم وحتى اللحظة.

وكانت القوات التركية وغرفة عمليات “الفتح المبين” قصفتا بعشرات الصواريخ والقذائف تجمعات قوات النظام في كفرنبل وريفها في ريف إدلب الجنوبي، ردا على القصف المكثف الذي تعرضت له قرى ومناطق ريف إدلب.