قتلى وجرحى من قوات النظام في اشتباكات مع الفصائل في ريف إدلب.. واستهدافات متبادلة بينهما في سهل الغاب 

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 عناصر بينهم ضابط بالإضافة إلى جرح آخرين من قوات النظام، جراء الاشتباكات، ليلة أمس، مع الفصائل الإسلامية على محور قرية بينين ومحيطها بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل العاملة في سهل الغاب تجمعات قوات النظام في محور المشاريع شمال غرب محافظة حماة، رداً منها على قصف قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين، قرى القاهرة وخربة الناقوس والمنصورة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية، استهدف مناطق متفرقة من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل الفصائل طال تمركزات النظام في مدينة كفرنبل جنوب إدلب، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.