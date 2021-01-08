قتلى وجرحى من قوات النظام في قصف واستهدافات للفصائل على مواقعهم في ريفي إدلب واللاذقية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً، على محور قرية الملاجة بريف إدلب.

وقتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخرون في القصف والاستهدافات مع الفصائل على محاور ريف اللاذقية، حيث قصفت الفصائل بقذائف الهاون محور قلعة شلف بجبل الأكراد.

كما شهدت محاور عدة في جبل التركمان استهدافات متبادلة، بينما قصفت قوات النظام قريتي شمروران وقرة جاغي في ريف اللاذقية الشمالي.

واستهدفت الفصائل بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة تجمعات قوات النظام على محور بيت حسنو في سهل الغاب شمال غربي حماة.

كما استهدفت الفصائل بصاروخ مضاد للدروع سيارتين عسكريتين لقوات النظام على محور حنتوتين في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام استهدف مواقع الفصائل في محيط مدينة سراقب ومناطق في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم، هدوءاً حذراً ساد منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ساعات الصباح الأولى، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية ومناطق ريف إدلب الجنوبي.