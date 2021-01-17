قتلى وجرحى من قوات النظام في هجوم مسلح على حاجز عسكري بريف القنيطرة 

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، حاجزًا عسكريًا لقوات النظام، اليوم، في منطقة رويحينة بريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخرين بعضهم بحاله خطيرة.

على صعيد متصل، وثّق المرصد السوري مقتل ضابط برتبة ملازم، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، اليوم، مقتل عنصر من قوات “فوج الجولان” المقرب من حزب الله اللبناني، متأثراً بجراح أصيب بها مساء أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لفوج الجولان في قرية القصيبة بريف القنيطرة الجنوبي، بالقرب من الجولان السوري المحتل، وبذلك يرتفع تعداد القتلى منهم إلى اثنين.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 11 يناير/كانون الثاني، بأن مسلحين مجهولين هاجموا بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين على إحدى نقاط القوات الرديفة لقوات النظام من “فوج الجولان” في بلدة جبا بريف القنيطرة، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر “فوج الجولان”.

وأشار المرصد السوري في 7 يناير/كانون الثاني، إلى أن العبوة الناسفة التي انفجرت صباح اليوم الخميس، بسيارة تقل أشخاص على طريق ممتنة ضمن الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، استهدفت قيادي سابق بفصيل “شهداء القنيطرة” ممن خضعوا لعمليات “التسوية والمصالحة”، وانضم برفقة عدد من عناصره إلى الفرع 220 “الأمن العسكري”، حيث أدى الانفجار إلى مقتل القيادي، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا برفقته.