قتلى وجرحى من قوات النظام في هجوم يشنه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في باديتي حمص وحماة

قتل 3 عناصر وجرح آخرين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إثر هجوم نفذه عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد ظهر اليوم، على مواقع لهم في منطقة الروضة شرق عقيربات في ريف حماة الشرقي.

على صعيد متصل، نفذ عناصر من التنظيم هجوما على حاجز لقوات النظام في ريف مدينة السخنة في بادية حمص، أدى لمقتل 4 عناصر من قوات النظام.

وكانت مصادر موثوقة أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام رفقة الميلشيات الموالية لإيران، بدأت صباح اليوم، حملة تمشيط في بادية دير الزور الشرقية، الممتدة من الميادين إلى فيضة ابن موينع.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، توجهت عدة أرتال إلى المنطقة، وبدأت عملية تمشيط واسعة بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.