قتل واغتصاب ممتلكات واقتلاع أشجار.. استمرار انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في عفرين

تواصل الفصائل الموالية لأنقرة وأجهزة الاستخبارات ضمن منطقة “غصن الزيتون”، ارتكاب الانتهاكات، دون حسيب أو رقيب، ويقابل ذلك حالة استياء شعبي واسع جراء تلك الممارسات، حيث شهدت المنطقة خلال الأيام القليلة الفائتة ممارسات مشينة من قبل الفصائل بحق سكان المنطقة ويستعرض نشطاء المرصد السوري التفاصيل:

الفصائل الموالية لأنقرة تواصل اغتصابها لممتلكات المدنيين

أقدم فيصل السلطان مراد على بيع منزلين لمسلحين مواليين لها في حي الزيدية في عفرين، مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دولار أمريكي، تعود ملكية المنزلين لمواطنين من سكان المنطقة.

كما أقدم مسلح على بيع منزل في حي الأشرفية تعود ملكيته لمواطن من أهالي قرية خليلاكا بريف عفرين، بمبلغ مالي قدره 1000 دولار أمريكي، وجرى بيع منزل آخر في الحي ذاته من قبل مسلح أخر مقابل مبلغ مالي قدره 1400 دولار أمريكي.

وفي قرية ترندة بريف عفرين، أقدم مسلح موالي لفصيل “الحمزات” على بيع منزلين تعود ملكيتها لمواطنين من أهالي قرية غزاوية التابعة لناحية شيراوا، بمبلغ مالي قدره 2000 دولار أمريكي.

قطع أشجار الزيتون

في قرية سيمالكا جرى اقتلاع 40 شجرة زيتون من جذوعها من قبل عنصرين يتبعان لفصيل سلطان مراد، حيث تعود ملكيتها لمواطنين من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي.

اعتداءات تتواصل على قدم وساق

فارق مواطن حياته في العقد الخامس من العمر، من أهالي قرية جية بريف عفرين، بعد تعرضه للاعتداء الهمجي بأداة حادة من قبل مسلحين موالين لفصيل لواء الشمال”، وذلك أثناء قيامه بمنع المسلحين بقطع 300 شجرة زيتون معمرة الواقعة ما بين قريتي كوباكه وجيه.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن أهالي قرية جيه يعانون من ممارسات فصيل لواء الشمال الذين يسيطرون على القرية، وحولوا منازل المدنيين إلى ثكنة عسكرية، ويمنعون الاقتراب من القرية تحت أي ظرف، مما دفع بأهالي القرية بالعيش في القرى المجاورة لها.

اعتقالات تعسفية مستمرة في عفرين

اعتقلت الاستخبارات التركية سيدة تبلغ من العمر 49 عاما، وتنحدر من قرية سنارة التابعة لناحية شيخ الحديد، أثناء عودتها إلى مسقط رأسها بنحو 10 أيام، قادمة من مناطق النزوح، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقا، بينما لا تزال مصيرها مجهولاً.

وأيضاً اعتقلت الشرطة العسكرية مواطن يبلغ من العمر 42 عاما، ينحدر من قرية ميدانكي، بعد مضي على عودته إلى مسقط رأسه بنحو شهرين، قادمة من مناطق النزوح حلب، حيث جرى اعتقاله أيضا بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقا، في حي المحمودية بمدينة عفرين.

وفي ناحية راجو، اعتقلت الاستخبارات التركية مواطنا من أهالي قرية بليلكو، أثناء توجهه إلى مركز مدينة عفرين بقصد تأمين احتياجاتهم المنزلية، حيث جرى اعتقاله دون معرفة التهم الموجه إليه، بينما لا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

وفي ناحية معبطلي، جرى اعتقال شاب يبلغ من العمر 29 عاماً من قبل الاستخبارات التركية، وذلك بعد ترحيله قسرا من داخل الأراضي التركية باتجاه الداخل السوري، وينحدر الشاب من قرية بريمجة، حيث لا يزال مصيره مجهولاً.

إلى جانب ذلك، أفرجت الاستخبارات التركية عن مواطن يبلغ من العمر 52 ونجله البالغ من العمر 26 عاما، من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي، بعد اعتقال دام اسبوعين، بينما جرى احتجاز 2.5 كيلوغرام من مصاغ ذهبي من محله الكائن في مدينة عفرين، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن عملية اعتقالهما جرت قرب مدرسة العروبة في حي عفرين القديمة بتاريخ 15 شباط الفائت، بتهمة حوالة مالية قدرها 2500 دولار أمريكي تم تحويلها من مدينة حلب على اسم المواطن، بينما نجل اعتقل بتهمة مشاركته في تفجير دوار نوروز الذي وقع بتاريخ 6 شباط الفائت.