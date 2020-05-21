قتيلان أحدهما قيادي سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” ومصاب تحتجزه المخابرات التركية بضربة طائرة مسيرة غرب حلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه عثرت فرق الإنقاذ على هوية أحد القتلى في قصف الطائرة المسيرة التي يرجح بأنها تابعة لـ”التحالف الدولي” ظهر الأمس، حيث استهدفت سيارة على طريق الشيخ اسكان في ريف جنديرس غرب حلب، وقالت المصادر بأن أحد القتلى قيادي سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويتنقل باستمرار بين مناطق إدلب وناحية جنديرس، بينما احتجزت القوات التركية على المصاب الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، طائرة دون طيار لم تعرف هويتها، استهدفت قبيل ظهر أمس الخميس، سيارة عسكرية على طريق الشيخ اسكان جنوب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لمقتل من كان بداخل السيارة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية من كانوا بداخل السيارة المدمرة، وسط اندلاع النيران وتفحم الجثث.