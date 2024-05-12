قتيلان من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات مع آخرين بمناطق عملية “نبع السلام”

محافظة الحسكة: فارق الحياة عنصر من فصيل “شهداء بدر” متأثرا بإصابته، نتيجة اشتباكات مسلحة مع عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” في مناطق “نبع السلام”

ليرتفع عدد القتلى إلى 2، حيث أشار المرصد السوري اليوم، إلى مقتل عنصر وإصابة آخر من فصيل “شهداء بدر” إثر اندلاع اشتباكات مسلحة مع عناصر بفصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا، بسبب خلاف على معدات عسكرية وطرق “تهريب البشر” حيث بدأت شرارة الاقتتال أثناء محاولة إدخال شاحنة محملة بمدنيين قادمة من منطقة التروازية تحاول عبور المنطقة، بالقرب من بلدة العالية جنوب مدينة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بالقرب من الساتر الترابي الفاصل مع مناطق سيطرة “قسد”، وسط حالة من التوتر والاستنفار والتحشيد العسكري في المنطقة.

وكان المرصد السوري أشار في 3 أيار الجاري، إلى اختطاف عنصر من فصيل “أحرار الشرقية” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني”، الموالي لتركيا على يد عنصر آخر عراقي الجنسية وكان يعمل ضمن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً، وذلك لعدم حصول الأخير على حصته من أموال “تهريب البشر” من العنصر، في مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام”.

وتعتبر منطقة “نبع السلام” خط تهريب البشر من مناطق سورية متفرقة باتجاه الأراضي التركية مقابل مبالغ مالية كبيرة.