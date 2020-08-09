قتيلان من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكاتها مع “قسد” في ريف تل تمر

قتل عنصرين وجرح آخرين من فرقة “السلطان مراد” الموالية لتركيا، مساء اليوم، جراء الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، على محاور تل تمر في ريف القامشلي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 7 آب/أغسطس، انسحاب قسما من التعزيزات العسكرية التي استقدمتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، من محوري أم عشبة وباب الخير في ريف أبو راسين (زركان)، فيما بقيت القوات السابقة ونقاط الحراسة المنتشرة على طول الجبهة مع “قسد” في أماكنها.