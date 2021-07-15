قتيلان من الفصائل الموالية لتركيا ومجلس منبج العسكري في استهدافات متبادلة شرقي حلب

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من جبهة الأكراد على محور قرية عريمة ضمن مناطق نفوذ مجلس الباب العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد” شرقي حلب.

على صعيد متصل، قُتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا على محور قرية جطل في ريف منبج، برصاص عناصر قوات مجلس منبج العسكري في ريف حلب الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، مقتل عنصرين من قوات “الجيش الوطني” الموالية لأنقرة جراء عملية تسلل ناجحة لقوات مجلس منبج العسكري على محور الغندورة بريف منبج، كما أصيب 5 منهم بجراح متفاوتة.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية بشكل مكثف مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.