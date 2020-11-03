قتيلان من قوات النظام برصاص الفصائل.. واشتباكات وقصف على عدة محاور في ريف إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من قوات النظام برصاص عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين”، في قرية موخص بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة على محور بلدة البارة، تزامناً مع قصف بري نفذته قوات النظام، استهدف بلدة كنصفرة وقرية بينين بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل ساعات، قصفاً صاروخياً، نفذته الفصائل الجهادية والمقاتلة، استهدف تمركزات النظام في مدينة سراقب شرقي إدلب، وتمركزات أخرى في كفرنبل وحزارين جنوبي إدلب، تزامناً مع ذلك قصفت قوات النظام البرية بالقذائف الصاروخية مناطق “جبل الزاوية” جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف حافلة تقل مدنيين بصاروخ موجه من قِبل قوات النظام، بين بلدتي تديل وكفرتعال في ريف حلب الغربي، مما أسفر عن إصابة مواطن ممن كانوا داخل الحافلة.