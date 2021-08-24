قتيلان من قوات النظام على محاور إدلب.. والطائرات الروسية تعاود قصف منطقة “خفض التصعيد”

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من قوات النظام جراء عمليات القنص التي تنفذها الفصائل الجهادية على محور قرية الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد آخر، نفذت طائرة حربية روسية 4 غارات بصواريخ شديدة الانفجار على محيط قرية كفرميد في منطقة الجبل الوسطاني في ريف إدلب الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

والجدير بالذكر أن القوات التركية تتمركز في محيط القرية على طريق قرية أبو الزبير.

ليرتفع بذلك إلى 52 تعداد الضربات الجوية الروسية على مواقع وتجمعات عسكرية ومدنية في منطقة “خفض التصعيد” منذ مطلع آب الجاري، توزعت على كل من محيط بلدة البارة بجبل الزاوية وتلال كبانة بريف اللاذقية ودوير الأكراد في ريف حماة قرب الحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية، وحرش الشيخ بحر غرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، ومداجن قرية عين شيب غرب مدينة إدلب، والجبل الجنوبي لبلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ومحيط قرية حميمات بالطرف الشرقي من سهل الغاب بريف حماة الغربي، وأطراف بلدات كنصفرة ومرعيان والموزرة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.