قتيلان من قوات النظام في قصف مدفعي تركي على مواقعهم في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: قتل عنصران من قوات النظام، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، يوم أمس، على مواقعهم في قرية تل مضيق بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، استشهاد مواطن وقتل عنصر من قوات النظام، كما أصيب مواطن آخر بجروح بليغة إثر استهداف القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، الأحياء السكنية في قرية بينه بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي، كما أدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين.