قتيلان وجرحى بانفجار قرب مقر عسكري لـ”الجيش الوطني” في ريف عفرين 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل شخصان أثناء محاولتهما تفجير مقر عسكري لفيلق الشام الموالي لتركيا، في محيط قرية الباسوطة التابعة لمدينة عفرين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، حيث انفجرت المواد المتفجرة التي كانت بحوذتهما قبيل الانتهاء من عملهما في تفخيخ المقر ، كما أصيب عنصرين من فيلق الشام بجروح متفاوتة نتيجة هذا الانفجار أيضاً.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، انفجاراً نتيجة دراجة نارية مفخخة في شارع جنديرس بمدينة عفرين، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال.

كما قتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب قرية الدغلباش، الواقعة بريف مدينة الباب ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرقي حلب.