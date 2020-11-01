قتيلان وجرحى حصيلة الاقتتال بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا في رأس العين

قُتل عنصر من السلطان مراد متأثراً بجراحه التي أصيب بها، اليوم، نتيجة الاشتباكات بين فرقة السلطان مراد من جهة، وعناصر الفرقة 20 التابعين لـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

وبذلك، يرتفع عدد الخسائر البشرية إلى عنصرين من فصيل السلطان مراد، بالإضافة إلى وقوع جرحى من كلا الطرفين.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن اشتباكات اندلعت إثر خلافات فيما بين الفصيلين على أحقية بعض المنازل في مدينة رأس العين، وكذلك عائدات التهريب في المنطقة، فيما يتواصل التوتر بين الطرفين بعد توقف الاشتباكات التي أسفرت عن قتيل وعدد من الجرحى قبل ساعات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة، اندلعت بين فصيلي فرقة “السلطان مُراد” من جهة، والفرقة “20”، في مدينة رأس العين(سري كانييه) في ريف الحسكة، مما أدى لمقتل عنصر من فرقة “السلطان مُراد”.