قتيلان وجرحى من الفصائل “الجهادية” بقصف بري لقوات النظام على ريف إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين وإصابة 3 آخرين، من الفصائل الجهادية على محور الفطيرة بريف إدلب، وذلك جراء القصف البري لقوات النظام على نقاط الفصائل.

على صعيد متصل، تمكنت الفصائل من تدمير “تركس” لقوات النظام، جراء استهدافه بصاروخ موجه، على محور قرية آفس شرقي مدينة إدلب.

ورصد المرصد السوري تجدد القصف البري مصدره تمركزات قوات النظام، على مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب، بينما استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في منطقة داديخ شرقي إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قصفًا صاروخيًا نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد، على أماكن في كنصفرة وسفوهن وفليفل والفطيرة وأطراف البارة وبينين والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما تشهد أجواء إدلب تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع روسية في ريف إدلب الجنوبي، وأخرى تابعة للتحالف في أجواء ريف إدلب الشمالي.